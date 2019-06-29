اعتداء جماعي على مهندسين عرب بينهم اردنيون في كازاخستان/ فيديو

قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إن الوزارة تتابع من خلال السفارة في نور سلطان، حادثة الاعتداء على مجموعة من المهندسين العرب بينهم أردنيون في كازاخستان.

وأوضح القضاة، اليوم السبت، أن السفير الأردني في كازاخستان ومنذ ورود أنباء الاعتداء، والتي وقعت بمخيم لشركة “المقاولون المتحدون” (CCC) في مدينة تينجيز، والتي تبعد عن العاصمة نور سلطان نحو 2200 كيلومتر، طلب بصورة رسمية من السلطات المختصة في كازاخستان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الأمنية الفورية للمواطنين الأردنيين هناك.

وأكد الناطق الرسمي أن السلطات هناك تجاوبت مع طلب السفارة الأردنية، وأن الأمور أصبحت تحت سيطرة الأمن، مشيرا إلى أنه تم العمل على نقل كافة المواطنين من تلك المنطقة إلى منطقة أتراو قرب مركز المحافظة.

وأفادت مصادر صحفية بأن وزارة الخارجية كشفت السبت، سبب الاعتداء على مهندسين أردنيين يعملون في كازاخستان.

وصرح مصدر في الخارجية، بأن الاعتداء جاء بعد خلاف نشب بين مهندس عربي، وآخر من السكان المحليين لمدينة تينجيز الكازاخستانية.

وأوضح أن الخلاف الشخصي، تطور إلى اعتداء من قبل السكان المحليين على جميع المهندسين العرب.

٢- الاعتداء على عمال أردنيين وعرب في #كازخستان pic.twitter.com/BWWwAnkITo — شادي الزيناتي (@shadyzinaty7880) June 29, 2019

١- الاعتداء على عمال أردنيين وعرب في #كازخستان pic.twitter.com/TiCD6fYHfU — شادي الزيناتي (@shadyzinaty7880) June 29, 2019