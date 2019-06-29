إصابة 9 اشخاص بحادثي تدهور مركبتين في عمان واربد

أصيب أربعة أشخاص بجروح ورضوض اثرحادث تدهور مركبة وقع اليوم السبت بالقرب من إشارات مستشفى الامير حمزة في عمان، وفق ما افادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني.

وقالت الإدارة في بيان، ان فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.

كما أصيب خمسة أشخاص اخرون بجروح ورضوض اثر حادث تدهور مركبة بمنطقة عيون الحمّام في اربد.

وقالت ادارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد قد قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة .