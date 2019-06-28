نادية الجندي سعيدة جداً بتكريمها في مهرجان زمن الفن الجميل بلبنان

أعربت الفنانة المصرية نادية الجندي عن سعادتها بتكريمها في مهرجان زمن الفن الجميل بلبنان، حيث قالت “سعدت بالتكريم وحفاوة الاستقبال والضيافة، لأنني أعتبر لبنان بلدي الثاني، وشعبها ذواق للفن الهادف والحقيقي، والحقيقة أنني انجذبت للمهرجان، ولمست فيه تقديراً لمهنة التمثيل وعالم الفن بشكل عام، ولمشواري الفني بما يتضمنه من أعمال سينمائية وتليفزيونية، ولذلك تشرفت بالتكريم الذي أعتز به إلي جانب تكريماتي السابقة.”

كما كشفت الجندي، في حوار صحفي معها، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية قائلة : “أنا لست مُعجبة بالمناخ الفني، ناهيك عن افتقادنا للسيناريوهات الجيدة، وابتعادنا عن الأعمال الأدبية لنجيب محفوظ، ويوسف إدريس وغيرهما، وعن نفسي قدمت كل المواضيع المجتمعية في أفلامي، ولابد من موضوع جديد لتقديمه، يتضمن رسالة وهدف في أحداثه، ولذلك أتضايق من لوم جمهوري لي على غيابي، واتهامي بالكسل والتقصير في حقه”.

واضافت تقول : هناك أعمال قليلة جيدة المستوى، وأخرى غير جديرة بالعرض على الشاشات، ولا أدري سبب عرض الأعمال الرديئة، على حساب الأعمال الجيدة، ولكني لا أعرف من يقف وراء هذه الحالة، التي لابد أن تشهد تدخلاً من الدولة المصرية، لحماية الأعمال التي تحمل قيمة ورسالة”.

وعن تذمرها من تاريخ ميلادها المدون على الانترنت، قالت : هناك من يتلاعب بسني لأسباب لا أعلمها، ولكني أقول: “بطلوا تفاهات”، لأن جمهوري لا يتأثر بمثل هذه الأفعال، بدليل أنه يشاهد أعمالي على الفضائيات إلى الآن.