فيفي عبده تستقبل الصيف بركوب الدراجة/ البسكليت في الساحل الشمالي / فيديو

شاركت الفنانة المصرية فيفى عبده متابعيها بفيديو لها من الساحل الشمالى تظهر فيه أمام دراجة تزين مقدمتها باقة ورد، وقالت لمحبيها: ” طبعا شوفتونى قبل كده بالعجلة/ الدراجة وأنا ركباها بس أنا هركبها هنا فى الساحل وانزلهالكوا، العجلة تجنن وزمن الفن الجميل حلو أوى بكل حالاته .. بحبكم أوى”.

وأخر أعمال فيفي عبده كانت مشاركتها في كليب رامي عياش “ياسكاكر السكر” من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، وهو الكليب الذي تم تصويره فى بيروت، واستغرق يومين ويقول مطلع الكليب:

ياسكاكر السكر يا مسكر

يا حلاوة مشبك معقودة

على إيه شمسى انا بقى هتنور

طول ما انت عيونك موجودة