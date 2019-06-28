الحرارة الشديدة تخفض مستوى التركيز وتهدد بالتالي سلامة  قيادة المركبات

حذر خبير السيارات الألماني يوهانيس ‫بوس من أن الحرارة الشديدة تهدد سلامة القيادة، حيث يتسبب ارتفاع درجات ‫الحرارة في انخفاض التركيز أثناء القيادة مما، يرفع خطر وقوع حوادث.

‫ولتجنب هذا الخطر، ينصح بوس بفتح أبواب ونوافذ السيارة لبعض الوقت قبل ‫الانطلاق بالسيارة، ثم تشغيل خاصية تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم غلق ‫النوافذ وتشغيل مكيف الهواء.

‫ومن المهم أيضا ألا يتم ضبط مكيف الهواء على درجة حرارة منخفضة للغاية ‫نظرا لأن الاختلاف الكبير بين درجة الحرارة في الخارج والداخل يشكل عبئا ‫على الدورة الدموية، ويتسبب في انخفاض التركيز، فضلا عن أنه يرفع خطر ‫الإصابة بنزلة برد أو شد عضلي.