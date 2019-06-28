الحرارة الشديدة تخفض مستوى التركيز وتهدد بالتالي سلامة  قيادة المركبات

حذر خبير السيارات الألماني يوهانيس بوس من أن الحرارة الشديدة تهدد سلامة القيادة، حيث يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في انخفاض التركيز أثناء القيادة مما، يرفع خطر وقوع حوادث.
ولتجنب هذا الخطر، ينصح بوس بفتح أبواب ونوافذ السيارة لبعض الوقت قبل الانطلاق بالسيارة، ثم تشغيل خاصية تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم غلق النوافذ وتشغيل مكيف الهواء.
ومن المهم أيضا ألا يتم ضبط مكيف الهواء على درجة حرارة منخفضة للغاية نظرا لأن الاختلاف الكبير بين درجة الحرارة في الخارج والداخل يشكل عبئا على الدورة الدموية، ويتسبب في انخفاض التركيز، فضلا عن أنه يرفع خطر الإصابة بنزلة برد أو شد عضلي.