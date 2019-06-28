الجيش التركي "المحتل" يعلن قصف مواقع تابعة للجيش السوري بذريعة قصفه لنقطة مراقبة تركية في ادلب امس
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جرينتش+2 12:34
الجيش التركي “المحتل” يعلن قصف مواقع تابعة للجيش السوري بذريعة قصفه لنقطة مراقبة تركية في ادلب امس

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