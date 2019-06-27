هذه مخاطر النوم تحت المروحة.. وهذه الاجراءات البديلة

بوادر صفقة تهدئة روسية في المنطقة تتضمن حلاً سياسياً للازمة السورية وتهدئة مع اسرائيل وتخفيف حدة العداء لايران
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