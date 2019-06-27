مادورو يكشف ان إسرائيليين قد شاركوا في محاولة فاشلة لاغتياله وقلب نظام الحكم في فنزويلا يوم الاحد الماضي
أهم العناوين
جرينتش+2 05:28
مادورو يكشف ان إسرائيليين قد شاركوا في محاولة فاشلة لاغتياله وقلب نظام الحكم في فنزويلا يوم الاحد الماضي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني