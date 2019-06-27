عمّان في المركز 75 .. هونج كونج اغلى مدن العالم معيشياً وتونس ارخصها 

بوادر صفقة تهدئة روسية في المنطقة تتضمن حلاً سياسياً للازمة السورية وتهدئة مع اسرائيل وتخفيف حدة العداء لايران
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