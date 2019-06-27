توابع زلزال انتخابات اسطمبول.. غل أبلغ أردوغان نيته تأسيس حزب جديد.. وأوغلو وجه له انذارا

ولفت المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، الى أن الحزب الجديد الذي سيعلن عنه قريبا، يشترك في تأسيسه مع غل، وزير الخارجية والاقتصاد السابق علي باباجان.

وفي تطور آخر، قال المصدر إن رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو قد أعطى لنفسه ولحزب الحرية والعدالة الحاكم، فرصة عدة أشهر، قبل أن يقدم على خطوة تأسيس حزب جديد.

ويأمل داوود أوغلو أن يغير الحزب والرئيس أردوغان السياسة “الخاطئة” التي أدت لخسارة الحزب في الانتخابات البلدية، وخصوصا رئاسة بلدية إسطنبول. بحسب المصدر.

وكان داوود أوغلو قد دعا مؤخرا إلى إعادة تقييم شاملة لمسار حزب العدالة والتنمية ، وقال: “على مديري حزبنا ذوي الصلة، تقييم كل القضايا والنظرة للمستقبل، بطريقة واعية وهادئة، دون أن تفشل قاعدة حزبنا ونكرس فيها اليأس، بل وندفعها للمثابرة والاستعداد للمستقبل”.

وانتقد داود أوغلو السياسات الاقتصادية، وقال: “إن زيادة النفقات العامة، غير المفيدة، ومحاولة إنقاذ العجز لمرة واحدة، يقوض الثقة” مشددا على ضرورة “تحقيق الشفافية والمساءلة، في النفقات العامة بأقوى الطرق”.

يشار إلى أن مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم قد خسر رئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي جرت إعادتها بقرار قضائي في الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري، أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، الأمر الذي اعتبره المحللون تحديا جديدا أمام اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.