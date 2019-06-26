موقع “أمد” يكشف أسماء رجال أعمال فلسطينيين يشاركون بورشة البحرين

وأفادت مصادر لـ “أمد للإعلام” ان من بين المشاركين: أشرف الجعبري وخلدون الحسيني وصالح أبو مياله ومروان الزبيدي، وجريس الطويل.

وكانت القيادات الفلسطينية في السلطة والمقاومة قد أعلنت رفضها لتنظيم الورشة الاقتصادية في البحرين، وعدم المشاركة فيها “لأن الحل الاقتصادي يتوجب أن يكون قائما على الحل السياسي أولا”.

وأنتقد عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين البارزين ورشة البحرين، مؤكدين أنهم رفضوا الدعوات التي وُجهت لهم للحضور والمشاركة.

وكان عدد من الحضور قد شارك في اجتماع فلسطيني إسرائيلي برعاية السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان ومشاركة السيناتور الأمريكي ستانفرت بالقدس الغربية يفي مارس الماضي، حضره رجال اعمال إسرائيليون على رأسهم رامي ليفي، وشخصيات فلسطينية منها، أشرف الجعبري وخليل التميمي ووائل ابو اصبيح وماهر زلوم وخلدون الحسيني ووسام سدر واخرون.