“رغد” تنشر فيديو نادر لوالدتها عقيلة الشهيد صدام حسين يعود لأكثر من 40 عامًا

نشرت رغد حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مقطع فيديو لوالدتها ساجدة خير الله طلفاح، يعود لسبعينات القرن الماضي.

ويظهر الفيديو استقبال سيدة العراق الأولى آنذاك لملكة إسبانيا صوفيا، حيث حضرتا معا عرضا للأزياء.

وساجدة طلفاح ذات الـ82 عاما، هي أرملة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وأنجبت له عدي عام 1964 وقصي عام 1967، و3 بنات هن رغد عام 1968 ورنا عام 1971 وحلا عام 1977.

وكانت رغد حسين قد أكدت في مايو/ايار الماضي أن والدتها بصحة جيدة، بعد رواج شائعات تحدثت عن وفاتها.