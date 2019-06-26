الجماهير الفلسطينية تخرج الى الشوارع رفضاً لورشة العار المنعقدة اليوم في البحرين
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جرينتش+2 10:56
السلطة تعتقل 3 حمساويين بالضفة خططوا لتنفيذ عملية في إسرائيل بالتزامن مع انعقاد ورشة البحرين

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