اسماء الاسد، اميرة الصبر تستقبل وفداً من أهالي السويداء

استقبلت سيدة سوريا الأولى، أسماء الأسد، مجموعة من أهالي محافظة السويداء الذين أطلقوا مبادرة ذاتية.

نشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية على صفحتها في “فيسبوك” صورة لأسماء الأسد برفقة الأهالي.

وقامت المجموعة من أهالي محافظة السويداء بإطلاق مبادرة ذاتية سددوا خلالها كل مستحقات القروض الصغيرة التي أخذها بعض المشاركين معهم ببرنامج “مشروعي” ممن استشهدوا في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له بعض قرى المحافظة قبل فترة.

وأكدت الرئاسة السورية أن السيدة أسماء الأسد استقبلتهم اليوم تقديرا لمبادرتهم ولما حققوه من دور مجتمعي حضاري وإنساني كبير.