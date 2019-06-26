إسرائيل تستعد لتعيين اول سفيرة لدى مصر السيسي

أفادت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” إن وزير الاتصالات الإسرائيلي من أصل درزي، أيوب قرا، قد انسحب من الترشح على منصب سفير “إسرائيل” في مصر. وأوضحت الصحيفة، أن المرشحة الأقوى لهذا المنصب هي أميرة أورون، التي عملت من قبل في مصر وتركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخارجية الإسرائيلية أعلنت، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ترشيح أورون لمنصب سفير إسرائيل إلى مصر، لكن الحكومة لم تجتمع حتى الآن للمصادقة على تعيينها.

ولفتت إلى أن تسعة سفراء إسرائيليين سابقين إلى مصر، وجهوا رسالة إلى نتنياهو، حثوه فيها على الامتناع عن تعيين قرا، ودعا عشرة سفراء سابقين الحكومة إلى الموافقة بسرعة على تعيين أورو.

وكان موقع “إسرائيل بالعربية” على “تويتر”، الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، قال في شهرتشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنه لأول مرة سيتم تعيين سفيرة إسرائيلية في القاهرة، وصادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في مصر.

وقال الموقع حينها إن أورون ستكون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر، حيث عملت سابقاً في السفارات في تركيا ومصر وتتحدث اللغة العربية. وهذه هي المرة الأولى الذي ترشَّح امرأة لمنصب السفيرة، منذ 26 أذار/ مارس 1979، العام الذي أبرمت فيه معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية كأول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل.