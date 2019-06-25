الجماهير الفلسطينية تخرج الى الشوارع رفضاً لورشة العار المنعقدة اليوم في البحرين
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جرينتش+2 01:45
على خلفية المشاركة الاردنية في ورشة البحرين.. مذكرة نيابية تطالب بحجب الثقة عن حكومة الرزاز

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