تصدرته كلمة السيسي.. مدحت صالح يتصدر تويتر  بـكليب “صدق روحك”/ فيديو

طرح الفنان المصري مدحت صالح كليب “صدق روحك”، لدعم منتخب “الفراعنة” في بطولة كأس أفريقيا للأمم 2019، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على يوتيوب.

وقد شارك في غناء “صدق روحك” التي كتب كلماتها وليد جلال، ملحنها خالد عز.

وتصدر كليب “صدق روحك” قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في مصر، بعد ساعات من طرحه.

وبدأ كليب “صدق روحك” بكلمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عند لقائه لاعبي منتخب مصر، وقال فيه: “أهم من اللعب، هو كيف سنقدم نفسنا للعالم، والانطباع الطيب الذي سنقدمه عن نفسنا لكل الشباب في أعماركم، لأن انتم كشباب مثل وقدوة”.