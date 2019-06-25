الفيصلي يعتذر عن المشاركة بالبطولة العربية ويحل الاجهزة الفنية والادارية

اعلن النادي الفيصلي اعتذاره عن المشاركة بالبطولة العربية للاندية لكرة القدم.

جاء ذلك خلال جلسة الإدارة التي عقدت برئاسة رئيس النادي بكر العدوان، والتي تم فيها اتخاذ قرار بعدم المشاركة بالبطولة العربية، مع التأكيد على المشاركة في البطولة الآسيوية.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، وجه الدعوة للنادي الفيصلي للمشاركة في البطولة المقرر انطلاقها خلال شهر اب المقبل.

إدارة النادي الفيصلي قررت ايضا خلال الاجتماع، حل الاجهزة الفنية والادارية لجميع فرق النادي، مع تجديد الثقة بالمدير الفني للفريق الاول لكرة القدم راتب العوضات.