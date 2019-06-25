الجيش الإسرائيلي يوقف دخول الوقود لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة

قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وقف دخول الوقود إلى قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة صوب الأراضي الإسرائيلية.
وقال الجيش في بيان: “في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية بهدف إشعال الحرائق في منطقة غلاف غزة تقرر وقف نقل الوقود الى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم شالوم من اليوم وحتى إشعار آخر”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي على أثرها فرض حصار بحري على قطاع غزة حتى إشعار آخر، ردا على استمرار إشعال الحرائق بواسطة “البالونات الحارقة” الآتية من القطاع إلى المستوطنات المجاورة.