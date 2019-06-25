إليسا تدعو لعدم تكبير أزمة ميريام فارس مع مصر /فيديو

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على تصريح زميلتها، ميريام فارس، المسيء لمصر، قائلة: ”كل إنسان يخطئ، طبعًا أنا سمعت ما قالتهُ ميريام، وأنا مصر بالنسبة لي خط أحمر مثل بلدي لبنان“.

وأضافت في تصريحات صحفية على هامش مهرجان ”موازين“ في المغرب، قائلة: ”بس هي أخطأت واعتذرت، يمكن ما كان قصدها، ما بدنا نكبر الشغلة أكتر“.

وبخصوص إعجابها بإحدى التغريدات التي أطلقها فنان مصري مهاجمًا ميريام، أوضحت إليسا قائلة: ”ممكن أعمل إعجاب على شيء يضحكني مو قصدي أعمل إعجاب على شيء خاص بميريام“، وتابعت قائلة: ”ميريام في النهاية مواطنة لبنانية، وأنا عمري ما أتهجم عليها“.

وأشارت الفنانة إليسا إلى أن ”ميريام اعتذرت ونقابة الموسيقيين قبلت اعتذارها والشعب المصري كذلك، وأكيد مع الوقت بتضبط وضعها“.

واعتذرت الفنانة ميريام فارس، للشعب المصري؛ بعد أن قالت إنها أصبحت ”ثقيلة على المصريين“ وإن أجرها أصبح مرتفعًا، وهو ما تسبب في حالة من الغضب للمصريين، معتبرين أن هذا التصريح إهانة لهم.