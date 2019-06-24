وااسفاه.. وزارة الزراعة تمنع سيارات “البحارة” من إدخال الخضار والفواكه السورية 

أصدرت وزارة الزراعة قراراً بمنع سيارات السفريات ” البحارة” المحملة بالخضار الفواكه السورية من الدخول من المعابر الحدودية اعتباراً من اليوم، بذريعة احتوائها على متبقيات المبيدات.

وقالت الوزارة في بيان ان هذا القرار يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين بسبب احتواء هذه المنتجات على متبقيات المبيدات بمستويات عالية، وحماية المزارعين المحليين من المنافسة غير العادلة بسبب أسعارها المنخفضة.

واهابت وزارة الزراعة بالمواطنين والتجار عدم تداول هذه المنتجات ان وجدت، والتواصل مع الوزارة حول أي محصول مجهول المنشأ لما تتركه المتبقيات من اثر سلبي على صحه الانسان.