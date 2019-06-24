فاجعة.. وفاة و3 إصابات في إطلاق نار داخل مستشفى في الكرك، والقاتل يعمد لحرق نفسه 

قتل شخص، وأصيب 3 آخرون في إطلاق نار من قبل شخص داخل مختبرات المستشفى الإيطالي في الكرك، وفق مراسل قناة “المملكة”.

وأضاف أن “مطلق النار ، وهو ممرض، قد أحرق نفسه بعد الحادثة داخل المختبرات، وأصيب 7 أشخاص بحالات ضيق تنفس جراء الحريق”.

الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قال إن بلاغا ورد صباح اليوم الاثنين لمديرية شرطة محافظة الكرك بقيام شخص بإطلاق عيارات نارية داخل مستشفى في المحافظة، ونتج عنه إصابتين ما لبث أحدهما أن فارق الحياة، فيما وصفت حالة الاخر بالسيئة، وقام مطلق النار بعد ذلك بإضرام النار بنفسه وحالته سيئة.

وأضاف السرطاوي أنه نتج عن الحادثة كذلك عدد من الإصابات الأخرى بالاختناق وهم قيد العلاج وبوشرت التحقيقات.