بعدما اصبح زمام المبادرة بيدها.. إيران تُنذر ترامب الرعديد بان حادث إسقاط الطائرة الامريكية المسيرة يمكن تكراره مجدداً
أهم العناوين
جرينتش+2 02:15
احصائية مفجعة.. 503 مستوطنات تضم مليون مستوطن بالضفة الغربية وشرقي القدس

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني