رؤية ترامب الاقتصادية لحل قضية فلسطين تواجه رفضاً عربياً واسعاً بوصفها رشوة لشراء المعارضين للاحتلال الاسرائيلي
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جرينتش+2 12:42
من مؤتمر إلى ورشة.. هل فشل اجتماع البحرين قبل أن يبدأ؟

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