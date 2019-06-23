بعدما خذلهم عزيزهم ترامب.. قرقاش يدعو لحل التوترات بالخليج سياسياً

عبّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن قناعته بأن التوتر القائم في منطقة الخليج لا يمكن تسويته إلا بالطرق السياسية.

وذكر قرقاش في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في “تويتر”: “لا يمكن تسوية التوترات في الخليج إلا سياسيا. الأزمة التي تتشكل منذ فترة طوية تتطلب اهتماما جماعيا، أولا لخفض التوتر والتوصل إلى حلول سياسية عبر الحوار والتفاوض”.

وشدد الوزير الإماراتي على أن “الأصوات الإقليمية مهمة لبلوغ حلول مستدامة”.

وجاءت هذه التعليقات في وقت أصبح فيه الوضع في الخليج على وشك مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار توجيه ضربات مركزة على الجمهورية الإسلامية ردا على إسقاطها طائرة مسيرة للجيش الأمريكي، وذلك على خلفية سلسلة حوادث استهداف السفن التجارية في خليج عمان منذ مايو الماضي.

واتخذت الإمارات خلافا عن حليفتها السعودية موقفا أكثر تحفظا إزاء الهجمات على الناقلات التجارية في خليج عمان، وامتنعت عن إلقاء اللوم على إيران فيها، وخلص تقرير مشترك سلمته الإمارات والسعودية والنرويج إلى مجلس الأمن الدولي، بخصوص الحادث الأول الذي استهدفت فيه أربع سفن قبالة ميناء الفجيرة في مايو، إلى أن “دولة إقليمية” تقف وراء الاعتداء.