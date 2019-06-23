رؤية ترامب الاقتصادية لحل قضية فلسطين تواجه رفضاً عربياً واسعاً بوصفها رشوة لشراء المعارضين للاحتلال الاسرائيلي
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برصاص حارسه.. مقتل قائد الجيش الإثيوبي خلال محاولة انقلابية

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