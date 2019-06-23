البنك الدولي يوصي الحكومة بزيادة الضريبة على التبغ 20% سنوياً

دعا تقرير للبنك الدولي، إلى زيادة ضرائب مفروضة على منتوجات التبغ بنسبة لا تقل عن 20% سنوياً، بهدف العمل على خفض انتشار التدخين، الذي اعتبره التقرير مرتفعا في الأردن.

وقال التقرير، الذي صدر بعنوان ” نظرة عامة على استعمال التبغ، وتشريع مكافحة التبغ، والضرائب”، إن الأردن من بين البلدان التي ترتفع فيها معدلات انتشار التدخين، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك بمعدل 10-20 سيجارة لكل مدخن في اليوم الواحد.

البنك الدولي، أوصى في دراسته إلى زيادة معدلات الضرائب على السجائر (على حد سواء، الضرائب الرئيسية المحددة والإضافية المتدرجة) بنسبة لا تقل سنويا عن 20%، لضمان تخفيض القدرة على تحمل تكاليف التبغ، إضافة إلى زيادة الضريبة الخاصة على النارجيلة، ومنتوجات التبغ الأخرى سنويا بالنسبة نفسها للإسهام في التوقف عن تدخين النراجيل.

ودعا التقرير أيضاً إلى تعزيز مراقبة ورصد استخدام التبغ في الأردن، بما في ذلك، جمع واستعراض معلومات حول مبيعات السجائر وغيرها من التبغ، ومراقبة أسعارها وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.

وأوصى التقرير ببذل المزير من الجهود لمكافحة تهريب التبغ، والبيع غير المشروع، تماشياً مع أحكام بروتوكول FCTC (اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ) للقضاء على اتجار منتوجات التبغ غير المشروع.

ويمكن أن تدعم التوصيات التالية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ عن طريق الحد من استهلاك التبغ وزيادة الإيرادات الحكومية.