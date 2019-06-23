أيمن زيدان يخوض تجربة الاخراج في مسرحية “ثلاث حكايا” 

يخوض الفنان السورى أيمن زيدان تجربة مسرحية جديدة، لكنه يخوضها تلك المرة مخرجًا من خلال مسرحية “ثلاث حكايا” إعداد محمود الجعفورى، وإخراج أيمن زيدان، وبطولة؛ حازم زيدان، مازن عباس، لمى بدور، قصى قدسية، خوشناف ظاظا، وذلك على مسرح الحمراء بسوريا، اعتبارا من 30 يونيو/حزيران الجارى.

وكان الفنان السورى أيمن زيدان قد وجه رسالة إلى الفنانة أمل عرفة عبر صفحته فى فيس بوك بعد إعلانها اعتزال الفن قبل أيام من خلال تصريح صحفى قالت فيه: “اعتزلت الفن، سأتركه لأهله.. هذا آخر كلام عندى، أشعر بالقرف النهائى”.

وقال أيمن زيدان فى رسالته: ” الغالية أمل عرفة.. كونى واثقة أن كل ما تعرضتى له فى الآونة الأخيرة لن يغيّر حقيقة أساسية أنك واحدة من أهم ممثلات جيلك”.

وأضاف: “موهبتك النادرة لن يهزمها الجحود الذى على ما يبدو صار قدر الكثير من المبدعين فى ظل الذائقة السائدة… دمتِ واحدة من أيقونات الدراما السورية”.