وسط باقات الورود.. ارتياح لدى طلبة التوجيهي لمستوى امتحان اللغة الانجليزية

واصل طلبة التوجيهي التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2019 في يومه التاسع.

وتقدم للامتحان اليوم السبت في مبحث اللغة الإنجليزية نحو 122122 طالبا وطالبة، بواقع 107997 في الفروع الأكاديمية و 14125 في الفروع المهنية.

وعبر الطلبة عن ارتياحهم لمستوى الامتحان، وتراوحت آراء الطلبة حول الأسئلة في الامتحان بين السهلة والمتوسطة.

واكدوا أن معظم الأسئلة في الامتحان كانت واضحة ومباشرة وضمن النمط المألوف للامتحان لسنوات سابقة، ولا لبس فيها.

بدورهم اعتبر معلمون أن الامتحان كان جيدا وسهلا وخلا من الصعوبة أو الغموض، وان الأسئلة الواردة في الامتحان تحاكي النماذج الموجودة في الكتاب، فيما احتوت العديد من الأسئلة كلمات دالة على الإجابة ما سهل على الطلبة عملية الإجابة.

واشارت وزارة التربية والتعليم إلى عدد من المبادرات التي شهدتها بعض المدارس والتي اسهمت في دعم الطالب نفسيا في الامتحان من خلال وضع الورود على مقاعد الطلبة، ودعم جهود الوزارة في توفير البيئة الامتحانية المناسبة للطلبة. وعبرت الوزارة عن تقديرها لمثل هذه المبادرات والقائمين عليها، مؤكدة أهميتها في توفير البيئة المناسبة للطلبة خلال تأديتهم للامتحان.

ويتقدم الطلبة غدا الأحد 13829 طالبا وطالبة للامتحان في اللغة الإنجليزية للمستوى الرابع وحسب الجدول المعلن.