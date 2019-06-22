انقطاعات التيار الكهربائي تربك برامج توزيع المياه لجميع مناطق المملكة

كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان انقطاع الكهرباء المفاجئ ليلة امس الجمعة، عن مناطق واسعة في شمال ووسط وجنوب المملكة أدى الى احداث اختلالات وتعطل ادوار واسعة عن التزويد المائي في معظم المناطق وتأخر ادوار المناطق الاخرى، حسب ما هو معلن نتيجة توقف المصادر المائية الرئيسية للمياه في المحافظات والمناطق، بحسب الناطق الاعلامي باسم الوزارة عمر سلامة.

واوضح سلامة في تصريح صحفي اليوم السبت، ان اي انقطاع او توقف للتيار الكهربائي ولو لحظي يؤدي الى توقف المصدر المائي المزود للمناطق لعدة ساعات حتى يتم معالجة الامر والتأكد من سلامة انظمة المعالجة والتزويد، مؤكدا ان الانقطاع الواسع والمفاجئ الذي حدث مساء امس، احدث اختلالا كبيرا في برنامج التزويد والضخ لجميع مناطق المملكة، حيث عملت الكوادر الفنية المختصة في جميع مناطق ومحافظات المملكة ومراقبي الابار حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم، لإعادة تصويب الاوضاع وتلافي الاختلالات الناتجة عن تأخر ادوار المناطق وادوار المناطق التي استحقت لتعود الامور الى طبيعتها.

وأشار الناطق الاعلامي، الى ان عدد الانقطاعات المسجلة للتيار الكهربائي عن مصادر المياه الرئيسية خلال شهر حزيران من العام الحالي، سجلت ارتفاعا غير مسبوق بلغ الـ 103 انقطاعا، الامر الذي اثر على ما يزيد على مليون متر مكعب من المياه من كميات المياه المخصصة للتزويد للمناطق، وقد تأثرت بشكل مباشر مناطق محافظات الزرقاء والكرك واربد وأدت الى تأخير على برامج الدور والتوزيع المعلنة وبنسبة 38 بالمائة، من حجم الشكاوي التي يستقبلها مركز الشكاوي الموحد على الرقم “117116”، مبينا ان الانقطاعات تراوحت بين لحظي ولمدة 10 ساعات للمرة الواحدة.

واضاف، قد سجلت خلال شهر ايار الماضي 26 انقطاعا رئيسيا عن مصادر المياه الرئيسية ولمدة زادت عن 60 ساعة وأثرت على اكثر من نصف مليون متر مكعب، من المياه المخصصة للتزويد المائي للمناطق، حيث تأثرت محافظة الزرقاء بأكثر من 50 بالمائة، من هذه الانقطاعات عن مصادرها الرئيسية التي سجلت 13 انقطاعا رئيسيا/ ما ادى الى تأثر نحو ربع مليون متر مكعب من كميات مياه التزويد المخصصة للمناطق في الزرقاء.

واوضح سلامة، ان انقطاعات التيار الكهربائي تعد واحدة من التحديات الكبيرة للتزويد المائي خاصة خلال أوقات الذروة وازدياد الطلب، داعيا المواطنين للتعاون الدائم مع قطاع المياه ومؤسساته وتفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن ارادة العاملين في قطاع المياه من خلال التحلي بأعلى درجات المسؤولية التي تنم عن الوعي الوطني والحرص على المصلحة العامة وكذلك المحافظة على المياه وصون كافة مرافق المياه المنزلية وخصوصا عوامات المنازل للمحافظة على كميات المياه.

واضاف، ان الوزارة تتحمل كلف عالية لكل متر مكعب من المياه وان أجهزة وكوادر سلطة المياه وفي جميع مناطق المملكة لن تألو أي جهد في تقديم أفضل الخدمات لهم خاصة في قطاع المياه وفق أفضل المواصفات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وتأمين احتياجاتهم بالمياه وبأسرع وقت مع جميع الملاحظات والشكاوى التي ترد من المواطنين اما مباشرة او عبر الهاتف من خلال مراكز التحكم المنتشرة في جميع مناطق المملكة .

وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة قد قال ان النظام الكهربائي في المملكة تعرض عند الساعة العاشرة و12 دقيقة من الليلة الماضية الى انفصال خط الربط الكهربائي المصري نتيجة خلل فني لدى الجانب المصري، ما أدى الى فصل التيار الكهربائي وبشكل جزئي عن مناطق مختلفة في جميع محافظات المملكة.

وأوضح في تصريح صحفي، اليوم السبت، ان فصل التيار الكهربائي داخل المملكة يأتي ضمن الخطة الدفاعية لشركة الكهرباء الوطنية للمحافظة على النظام الكهربائي وديمومته، مشيرا الى ان هذه العملية تبعها تشغيل محطات توليد وإعادة الاحمال مباشرة.

وقال ان إعادة بناء الاحمال كاملة وإعادة التيار الكهربائي استغرقت ما بين 4 دقائق و48 دقيقة “لان عملية إعادة بناء الاحمال تتم تدريجيا للحفاظ على استقرارية النظام الكهربائي”.

واكد المهندس الرواشدة ان مثل هذه الاعطال الفنية الطارئة تحدث على الأنظمة الكهربائية بشكل عام، ولكنها تشكل فرصة لامتحان قدرات الشركات والكوادر الفنية للتعامل مع مثل هذه الحالات للمحافظة على استقرارية النظام الكهربائي وإعادة الاحمال بسلاسة ويسر وضمن فترات زمنية قياسية.

وقال ان عملية إعادة الاحمال التي تمت الليلة الماضية ضمن زمن قياسي تؤكد استعداد وجاهزية شركة الكهرباء الوطنية للتعامل مع الطوارئ وتعد مؤشراً على كفاءة النظام الكهربائي وحسن أداء الكوادر العاملة.