إحباط تهريب مخدرات وسجائر إلكترونية بمركزي جمرك جابر والمطار

أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك جابر عملية تهريب حبوب مخدرة من نوع ليريكا بعدد(19.000 حبه).. وحبوب ترامادول بعدد (9.000 حبه). حيث تمت عملية الضبط من خلال التفتيش الدقيق لإحدى السيارات القادمة إلى المملكة. حيث كانت الحبوب المخدرة مخبأة داخل جسم السيارة في مخبأ سري أُعد خصيصاً لغايات التهريب.

من جانب آخر ضبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي _الركاب ، كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية ولوازمها ،يقدر عدد السجائر الإلكترونية في (700 حبه) .. وتقدر لوازمها بعدد (5500 حبه)و نكهات السجائر بعدد (150 حبه)، حيث وجدت المضبوطات المهربة داخل حقائب المسافرين القادمين عبر الترانزيت إلى دولة مجاورة . حيث تم ضبطها خلال التفتيش الدقيق و المسح الإلكتروني للحقائب باستخدام جهاز اشعة إكس راي وتقدر قيمة الغرامات الجمركية المترتبة عليها في (30) ألف دينار

وتم إعداد محضر ضبط بالكميات المضبوطة و مصادرتها و تم تحويل القضايا إلى مدعي عام الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة أهمية الدور الذي تقوم به دائرة الجمارك بكافة مراكزها في ضبط عمليات التهريب ومنع محاولات إدخال البضائع المهربة بكافة أنواعها عبر المنافذ الحدودية من قبل فئة الخارجين عن القانون لتشكل الدرع الحصين لحماية الإقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي من المساس به.