وا اسفاه.. بيع فساتين الأميرة الراحلة ديانا في مزاد علني بلندن 

بمجرد عرض 3 فساتين للأميرة ديانا للبيع، حققتف عوائد بأكثر من 260 ألف جنيه إسترليني في مزاد علني بالعاصمة، لندن.

وعُرض ثوب ارتدته الأميرة “ديانا” خلال زيارتها إلى دول الخليج مع زوجها الأمير “تشارلز” في عام 1986، بـ106 آلاف جنيه استرليني في المزاد.

وبيع هذا الفستان بجانب 3 فساتين أخرى مقابل 260 ألف جنيه استرليني، بواسطة دار مزادات “كيري تايلور”، في لندن، الإثنين الماضي.

وتم تصميم الفستان المخطط بالأبيض والأزرق من قبل مصممي فستان الزفاف الملكي “ديفيد” و”إليزابيث إيمانويل” اللذين صمما لـ”ديانا”، البالغة من العمر 25 عامًا، في ذلك الوقت، أربع إطلالات مختلفة لجولتها.

وبيع أيضا فستان “خوخي” منقط من علامة “كاثرين ووكر” بمبلغ 93000 جنيه إسترليني، والذي ارتدته أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات.

فضلا عن ذلك، بيعت بدلة من الصوف الأحمر المصقول ارتدتها في نوفمبر/تشرين الثاني 1984، مقابل 62.500 جنيه استرليني.

ومن المفترض أنه كان سيتم بيع هذه الفساتين مقابل 90 ألف جنيه استرليني، لكنها حققت تقريبا 3 أضعاف السعر المقدر لها.

وتم الحصول على هذه الفساتين من عدة هواة لجمع القطع الملكية المختلفة.

وقالت “كيري تايلور”، من دار مزادات “كيري تايلور”: “إن ملابس ديانا النهارية أكثر ندرة بكثير من ملابسها المسائية التي بيعت في مزاد ضخم في أواخر التسعينيات”.

وأضافت أنها منحت هذه الفساتين للأصدقاء أو المتاجر الخيرية، لذا فقد اختفوا في الغالب.