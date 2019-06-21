مسيرة شعبية حاشدة وسط البلد/ عمان ظهر اليوم رفضاً لصفقة القرن وورشة البحرين

شارك آلاف المواطنين في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمان، وذلك للتعبير عن الموقف الشعبي الأردني الرافض لصفقة القرن، وورشة البحرين، وكلّ مخطط لتصفية القضية الفلسطينية.

وقد اكد المشاركون في هذه المسيرة، التي دعت إليها الحركة الاسلامية والفعاليات الشعبية والشبابية، رفضهم مشاركة الأردن في مؤتمر البحرين، مطالبين الحكومة باعلان موقف واضح وصريح يتسق مع اللاءات الثلاثة التي أطلقها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ويقف خلفها الشعب الأردني.

كما استهجن المشاركون بالمسيرة انضمام دول عربية وخليجية إلى التحالف الأمريكي – الصهيوني الذي يسعى ليل نهار إلى تصفية القضية العربية المركزية.. قضية فلسطين.

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