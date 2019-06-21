على ذمة نيويورك تايمز.. ترامب يوافق على مهاجمة بضعة أهداف إيرانية كأجهزة الرادار وبطاريات الصواريخ،،ثم يتراجع
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جرينتش+2 10:45
إصابة 70 فلسطينياً اليوم برصاص الاحتلال في جمعة “الأرض مش للبيع” شرق غزة

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