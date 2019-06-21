إصابة 12 شخصا بحادثي تصادم في محافظة العاصمة وتدهور بمحافظة البلقاء

أصيب (8) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع اليوم الجمعة بين ثلاثة مركبات في منطقة المقابلين ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي ومستشفى التوتنجي الحكومي وحالتهم العامة متوسطة .

كما تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء مع حادث تدهور مركبة في منطقة البحر الميت / على جسر زرقاء ماعين نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم ، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الشونة الحكومي وحالتهم العامة متوسطة .