أحمد عز ينفي تعاقده على المشاركة في فيلم أمريكي

نفي الفنان المصري أحمد عز ما تردد أخيراً بشأن تعاقده على المشاركة في بطولة فيلم أمريكي.

وقال عز، في تصريح صحفي، إنه مشغول حالياً بتصوير دوره في “ولاد رزق 2″، تمهيداً لعرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، مضيفاً أنه يستعد لاستكمال تصوير مشاهده في فيلم “العارف.. عودة يونس” خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيتم تصوير هذه المشاهد خارج مصر، بحسب قوله.

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم “الممر”، المعروض حالياً في دور العرض السينمائية المصرية، وهو يرصد فترة نكسة 1967 على مصر وتأثيرها على الشعب والجيش المصري، ويشاركه البطولة إياد نصار، أحمد رزق، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وضيوف الشرف هند صبري وشريف منير وحجاج عبدالعظيم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.