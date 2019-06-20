4 اصابات بحادثي تدهور في طبربور والدوار الثامن بعمان 

أصيب شخصان بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تدهور وقع اليوم الخميس لمركبة بالقرب من الدوار الثامن.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهما إلى مستشفى فيلادلفيا، وحالتهما العامة متوسطة.

كما اصيب شخصان ايضاً بجروح ورضوض اثر حادث تصادم وقع اليوم الخميس، بين مركبتين في منطقة طبربور.

وقالت ادارة الاعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الاسعاف قامت بتقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصابين ونقلهما الى مستشفى الامير حمزة، وحالتهما العامة متوسطة.