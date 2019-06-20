واشنطن تقر باسقاط الحرس الثوري طائرة تجسس أميركية

اقرت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، بإسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة تجسس أميركية اخترقت الاجواء الإيرانية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي قوله، “نؤكد سقوط طائرة مسيرة أميركية بصاروخ إيراني فوق المياه الدولية في مضيق هرمز”.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، اليوم الخميس، عن اسقاط طائرة تجسس اميركية مسيرة بعد اختراقها الاجواء الايرانية في سواحل محافظة هرمزكان جنوب البلاد.

وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان نشرته “فارس”، إنه “وفي الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس قام الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف واسقاط طائرة تجسس اميركية من طراز غلوبال هاوك”.

وأضاف البيان أن “اسقاط الطائرة جاء بعد ان اخترقت اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان”.

وفي وقت لاحق نقلت وكالة “فارس” بياناً للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس جاء فيه: “ان طائرة التجسس الأمريكية هي من طراز غلوبال هاوك، وكانت قد انتهكت الأجواء الإيرانية فجر اليوم الخميس فوق هرمزغان”.

وتابع البيان بأن قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني أسقطت الطائرة في منطقة “كوه مبارك ” التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي غرب البلاد.

وأشار البيان: “الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها تحمل 900 كيلو غرام من الأجهزة التجسسية، وصنع غلافها من الألومنيوم، وتستطيع التحليق على ارتفاع 65 ألف قدم ويتحكم بها في غرفة الإدارة أربعة أشخاص”.

وقال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، في تصريحات لوكالة “رويترز” إن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أُسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/ جو إيراني.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الطائرة المسيرة من طراز “إم.كيو-4سي ترايتون” وتتبع البحرية الأمريكية.

ولم يكشف الجانب الأمريكي بشكل رسمي أي تفاصيل عن العملية حتى الآن.