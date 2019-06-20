المعلم: نحن لا نسعى لمحاربة تركيا ولكن عليها الانسحاب من اراضينا حتى لا نعتبرها دولة احتلال مثل اسرائيل/ فيديو
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مجزرة قضائية..24 حكماً بالسجن مدى الحياة في محاكمة قادة المحاولة الانقلابية على اردوغان عام 2016

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