المعلم: نحن لا نسعى لمحاربة تركيا ولكن عليها الانسحاب من اراضينا حتى لا نعتبرها دولة احتلال مثل اسرائيل/ فيديو
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جرينتش+2 04:51
ضبط 3 صيادين بحوزتهم حيوانين من نوع الماعز الجبلي بمحافظة الكرك

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