ضبط 3 صيادين بحوزتهم حيوانين من نوع الماعز الجبلي بمحافظة الكرك

ضبطت كوادر قسم الحماية وتنظيم الصيد في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، بالتعاون مع مرتبات الإدارة الملكية لحماية الطبيعة، صيادين بحوزتهم حيوانين نوع البدن (الماعز الجبلي) تم صيدهما في محافظة الكرك.

وقالت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس إنه “تم ضبط 3 أشخاص في حين لاذ 3 آخرون بالفرار، وتم تحرير مخالفة بحق المضبوطين، في حين ما زالت التحقيقات الأمنية مستمرة بعد محاولات لإطلاق نار من قبل المضبوطين على الدورية المشتركة.”

وأشار البيان إلى أن معلومات وردت لقسم الحماية وتنظيم الصيد في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، حول صيد حيوان البدن وتوجهت دورية مشتركة من قسم الحماية ومرتبات الأمن العام ضمن محافظة الكرك الإثنين الماضي لمتابعة صيادين وضبطهم بعد مراقبة استمرت لأكثر من 12 ساعة.

“وقد تم ضبط الأشخاص وبحوزتهم حيوانين نوع البدن (الماعز الجبلي) تم صيدهما من المنطقة، وتم التحفظ على جميع المضبوطات الخاصة بالصيادين لدى مديرية شرطة الكرك، التي تشمل أسلحة اوتوماتيكية وذخيرة حية وعدة صيد”، وفق البيان.

يذكر أن ضبط المخالفة بحسب المادة 56 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 كان متمثلاً بصيد حيوان بري مدرج على القائمة الاولى، يمنع صيده او حيازته او عرضه او بيعه، واستخدام اسلحة اوتوماتيكية بالصيد، وبحسب العقوبات المنصوص عليها ضمن نفس القانون فإن العقوبة لصيد حيوان البدن تكون الحبس مدة 4 اشهر وغرامة مقدارها الفا دينار عن كل حيوان، في حين ان عقوبة استخدام الاسلحة الاوتوماتيكية في الصيد هي غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 300 دينار، بالإضافة لمصادرة كل المضبوطات التي تم استخدامها في عملية الصيد، وقد تم تسليم جميع المضبوطات لمديرية الأمن العام ضمن المراكز المختصة.