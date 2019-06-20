البالونات الفلسطينية الحارقة ترغم اسرائيل على اختراع مدافع ليزر لمقاومتها

انهت شركة رفائيل الاسرائيلية للصناعات العسكرية خلال الأيام الأخيرة سلسلة من التجارب على استخدام مدفع ليزر يقوم باعتراض طائرات مسيرة واجسام طائرة، ويمكن استخدامه من قبل سكان جنوب إسرائيل في مواجهة البالونات الحارقة او التي تحمل اجساما متفجرة من قطاع غزة.

الحديث يدور عن نظام كشف ومراقبة متقدم لديه أشعة ليزر قادرة على احراق الاجسام الطائرة وهي تطير في الجو من مسافات أكثر من كيلومترين.

يوميا يخترق السياج الأمني بين القطاع وإسرائيل بالونات حارقة او بالونات تحمل مواد متفجرة يتم اطلاقها من القطاع، وتتسبب بحرائق وأضرار جمة للمزارعين وتعكر صفو الحياة التي يعيشها المواطنون الإسرائيليون في الجنوب. وتشكل تهديدا إضافيا عن طريق اجسام طائرة تحمل متفجرات تستهدف الجنود الإسرائيليين على الحدود.

في اعقاب هذه التهديدات، قامت سلطة تطوير الوسائل القتالية بتطوير النظام الجديد الذي يقوم بإسقاط الاجسام الطائرة حتى قبل هبوطها واصابتها لهدفها. وتقول الشركة المصنعة ان النظام الجديد قادر على تدمير أهدافه خلال ثوان معدودة.

لهذا النظام المتطور يوجد طلب كبير لأن الخطر من الاجسام الطائرة اصبح كبيرا واشكاليا في كل انحاء العالم. وسيوضع النظام الجديد في مطار “هيثرو” في بريطانيا وأماكن أخرى، والتي أغلقت مؤخرا بعد اختراق اجسام طائرة لمجالها الجوي. وبطبيعة الحال، ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية ان الجيش الإسرائيلي سيتعين عليه قريبا اتخاذ قراره ان كان سيستخدم هذا السلاح الجديد.