اصابة 21 عاملاً في مصنع الصافي للالبسة بسبب تسرب مواد دخانية

أصيب 21 من العاملين في مصنع الصافي للالبسة في مليح بمحافظة مادبا، نتيجة تسرب مواد دخانية داخل صالة الإنتاج في المصنع صباح اليوم الخميس، وفقا لمتصرف لواء ذيبان فهد الحسبان.

وقال الحسبان لـــ (بترا) من موقع الحادثة أن التسرب حدث في الساعة العاشرة صباحا تقريبا، نتيجة تعطل إحدى كمبريسات الهواء واختلاط الزيت مع الهواء المغذي للماكنات، ما أدى إلى تصاعد الادخنة في صالة الإنتاج.

وأضاف أن كوادر الدفاع المدني قد حضرت للموقع وتم إخلاء المصنع بشكل كامل وعدد العاملين فيه 420 شخصا، فيما كان متواجدا في صالة الإنتاج لحظة وقوع التسرب 220 عاملة.

وأشار الحسبان إلى أنه، وفق التقرير الفني، فإن تعطل كمبريسة الهواء أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الزيت للماكينات، ما أدى إلى تعرض بعض الحالات للاختناق البسيط والهلع نتيجة التدافع وتم اسعاف المصابين لمستشفى الأميرة سلمى في ذيبان، والنديم الحكومي في مادبا.

وبين أنه تم تشكيل لجنة تحقيق من الدفاع المدني والأمن العام للوقوف على أسباب التسرب، وتلافي أية سلبيات تتعلق بالسلامة العامة داخل المصنع.