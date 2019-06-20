أردوغان يتوعد مصر والسعودية بالانتقام لوفاة مرسي واغتيال خاشقجي 

جاء ذلك في كلمة له بمدينة إسطنبول، امس الأربعاء، أوضح فيها أن الأمم المتحدة أعلنت تقريرها حول جريمة خاشقجي، وذكرت فيه أن سعوديين متورطون فيها.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن الموقف السعودي حيال تركيا خاطئ.

وأضاف “الآن، أولئك سيدفعون الثمن وسيحاسبون”.

وفي وقت سابق من يوم امس الأربعاء، نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقرير المقررة الأممية أغنيس كالامارد، المكون من 101 صفحة، الذي حمّل السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.

وأشار التقرير، إلى أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي، يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج.

وتابع التقرير: “على السعودية الاعتذار من تركيا بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية، وانتهاكها مبدأ حظر استخدام القوة والعنف خارج أراضيها، وعلى الرياض أن تعتذر أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية لأن خاشقجي كان يعيش فيها”.

وفيما يتعلق بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، قال أردوغان إن وفاة مرسي ليست طبيعية وموضع شك بالتأكيد، مشددا على أنهم سيتابعون هذا الأمر.

والإثنين الماضي، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية “التخابر مع حماس”.

والثلاثاء الماضي، كشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي مرسي، للأناضول، عن دفن جثمانه في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، بحضور أسرته وتواجد أمني كثيف.

واتهمت صحيفة الإندبندنت البريطانية، قوات الأمن المصرية بالتسبب في “قتل” مرسي، بعدما تركته ملقى على الأرض لأكثر من 20 دقيقة عندما فقد وعيه في قاعة المحكمة بالقاهرة.

وقالت الصحيفة نقلًا عمن أسمتهم زملاء لمرسي، إن الشرطة المصرية فشلت في تقديم المساعدات الأولية بالسرعة اللازمة عندما سقط مغشيًا عليه داخل قفص الاتهام أثناء جلسة محاكمته، يوم الإثنين الماضي.