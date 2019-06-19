سمية الخشاب تعود بفيلم جديد بعدما انشغلت عن التمثيل بالغناء

تواصل حاليًا الفنانة سمية الخشاب قراءة سيناريو فيلم جديد تعود من خلاله للسينما بعد فترة غياب.

وأكدت سمية، في تصريحات صحفية، أنها متشوقة للتمثيل بعد عامين من عدم التواجد، سواء في الدراما التليفزيونية أو السينما، نظرًا لانشغالها في الغناء وطرح عدد من الأغانى السينجل مؤخرًا، موضحة أنها طوال هذه الفترة كانت تبحث عن سيناريو جيد.

وأضافت سمية تقول: «لقد انتهيت قبل أيام من تسجيل أغنية جديدة ستكون مفاجأة لكل جمهورى تتناسب وموسم الصيف والفرحة والبهجة، ومن المتوقع أن يتم طرحها خلال أيام عبر القناة الخاصة بى على يوتيوب، وهى من ألحانى»، رافضة الكشف عن اسم الأغنية والشاعر والموزع حتى تقوم بطرحها.

وعن مصير مسلسل «بيت القبائل» قالت سمية إنها مازالت لم تحسم مصيره حتى الآن، وهو من إخراج حسنى صالح، تأليف شاذلى فرح الباحث في تراث الجنوب.