العثور على جثة ساحر هندي غرق أثناء قيامه بخدعة تحت الماء/ فيديو

أكدت الشرطة الهندية امس الثلاثاء، العثور على جثة الساحر الهندي هاري هوديني، الذي غطس في نهر وهو مكبل اليدين والرجلين، لممارسة فن “الخداع البصري”.
وأضاف الشرطي أن “يدي هوديني، لم تكونا موثوقتين، لكن ساقيه كانتا مقيدتين بسلسلة وحبل”.
وحاول شانشال لاهيري (42 عاما)، المعروف باسمه الفني “ماندريك”، أن يقوم بخدعة في “نهر هوجلي” في مدينة كلكتا يوم الأحد الماضي، لكنه لم يستطع فك قيوده وغرق في النهر.
وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الساحر لم يتخذ الاحتياطات الأمنية المناسبة في التحضير لمغامرته المحفوفة بالمخاطر.