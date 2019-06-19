ترامب يعلن انه لن يحارب ايران من اجل الخليج ولكنه سيحاربها حال تطوير سلاحها النووي الذي يهدد اسرائيل 
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جرينتش+2 09:21
السعودية “الوهابية” تتهم جماعة الإخوان بانها اصل الارهاب الذي يضر بالإسلام ويقوض الاستقرار

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