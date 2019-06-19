السعودية “الوهابية” تتهم جماعة الإخوان بانها اصل الارهاب الذي يضر بالإسلام ويقوض الاستقرار

وكتبت الخارجية السعودية عبر منشور لها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “جماعة الإخوان المسلمين نشأت في مصر قبل نحو 9 عقود، وتعتمد العنف لتحقق مكاسب سياسية، وتدعي كذبا أنها تمثل الإسلام المعتدل، وعملت على بناء تنظيمات تنفذ الإرهاب”.

وأضافت أن جماعة الإخوان المسلمين “تحرف تفسيرات النصوص، وابتدعت فكرة الحاكمية، كما أنها تعاونت مع نظام الخميني المتطرف في إيران وتأثرت الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979 بأدبيات الإخوان المسلمين”، بحسبما جاء في نص البيان.

وقالت الوزارة إن “هناك جماعات نشأت من الإخوان المسلمين وهي داعش، والنصرة، والقاعدة”.

كما تطرقت وزارة الخارجية إلى ما يسمى بـ”النظرية الإخوانية”، وأكدت أن “الجماعة تؤمن بالوصول إلى الحكم عبر اتباعها تنفيذ كل السبل المشروعة وغير المشروعة، وتبيح العمليات الانتحارية وتنفذ اغتيالات بكل من يعارض فكرهم، وتؤمن بالعمل السري وزرع العناصر المستترة، إضافة إلى التعاون وتبادل المعلومات بين الأتباع من خلال تنظيم دولي يجمعهم”.