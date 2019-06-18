نظام معدل لمعادلة الشهادات الخارجية بشهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية النظام رقم 115 لسنة 2019، نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة.

ويهدف النظام إلى ضبط شهادات الثانوية العامة غير الاردنية، في ظل لجوء العديد من الطلبة الأردنيين للحصول على شهادات الثانوية العامة من خارج الاردن، وبخاصة من مدارس في غير بلدانها الأصلية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ومنح النظام وزارة التربية والتعليم حق التثبت من قانونية اي مدرسة في غير بلدانها الأصلية بالطريقة التي تراها مناسبة.

وتشكل بموجب النظام لجنة في وزارة التربية والتعليم تسمى لجنة الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الاردنية برئاسة أمين عام الوزارة أو الأمين العام الذي يسميه الوزير.

وتضم اللجنة في عضويتها مديري الإدارات لكل من المناهج والكتب المدرسية، التعليم الخاص، الإشراف والتدريب التربوي، إدارة العلاقات الثقافية والبعثات، إدارة الامتحانات والاختبارات، ومدير إدارة الشؤون القانونية.

وتتولى اللجنة مهما وصلاحيات عدة، تشمل الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الاردنية وفقا للمعايير والأسس المعتمدة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، والتحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف، وإعداد قوائم بالمؤسسات التعليمية غير الاردنية التي يتم الاعتراف بها واي تعديلات تطرأ عليها، على ان تنشر هذه القوائم وتعديلاتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.