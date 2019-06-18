لسحب ذرائع اردوغان.. وليد المعلم  ينفي سعي سوريا لمواجهة مسلحة مع الجيش التركي

وأضاف المعلم في مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني، وانغ يي، في بكين: “على كل القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي الخروج فورا من أراضيها”، لافتا إلى أن إدلب محافظة سورية وسيتم القضاء على “التنظيمات الإرهابية” فيها.

ودعا المعلم المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه الإرهاب الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على سوريا والصين وإيران وفنزويلا ودول أخرى.

من جهته أكد وزير الخارجية الصيني، على ضرورة أن تحشد جميع الدول كل قواها لمحاربة الإرهاب.

ولفت المعلم إلى أن الأولوية في عملية إعادة الإعمار في البلاد لمن وقف إلى جانب سوريا خلال سنوات الحرب.