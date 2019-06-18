بحضور أسرته ومحاميه .. دفن مرسي فجر اليوم الثلاثاء بالقاهرة وسط تشديدات أمنية مصرية ونعوات عربية واسلامية
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جرينتش+2 12:30
قضية .. رأي عام 

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