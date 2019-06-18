سفير فلسطين بالقاهرة يُقلّد يوسف شعبان وسام النجمة الكبرى 

قلّد سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، الفنان المصري يوسف شعبان، النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون، مساء السبت الماضي، في مقر نقابة المهن التمثيلية بحضور أعضاء النقابة ومستشاري السفارة.

وقد نقل السفير تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره والشعب الفلسطيني للثقافة والفنون الهادفة، إيمانًا بدور القوى الناعمة في الحشد للقضايا العادلة ونصرة القيم الإنسانية في مواجهة كل ما يتجاوز الحقوق والقوانين والقيم.

وأكد أن فلسطين على مر التاريخ شهدت تضامنا إنسانيا من خلال الثقافة والفن اللذين جسدا القضايا الوطنية الفلسطينية وتاريخ ما تعرض له الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل لا تكتفي بسرقة الأرض والإنسان والمقدرات الطبيعية، بل تمادت في محاولة سرقة التراث والثقافة الفلـسطينية.

ومنحت فلسطين الفنان المصري وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لمسيرة فنية طويلة حافلة بالعطاء والأعمال السينمائية والتلفزيونية الوطنية القيمة، ولمناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية التي ظلت في وجدانه وإبداعاته الفنية المرموقة.

وأعرب شعبان عن عميق شكره وتقديره واعتزازه بهذه اللفتة الكريمة من الرئيس محمود عباس الذي يعرف ويقدر جيدًا دور القوى الناعمة في نضالها لأجل حرية شعبه جنبًا إلى جنب مع الجهود السياسية والدبلوماسية، مؤكدًا اعتزازه بانتمائه وحبه لفلسطين لأنه من الجيل الذي شهد مراحل النضال الفلسطيني وإيمانه التام بضرورة عودة كل الحقوق لأصحابها.

وأعرب نقيب المهن التمثيلية المصرية د. أشرف زكي عن سعادته وتقديره لهذا التكريم لأنه بمثابة تكريم للفن والفنانين المصريين وتاريخهم الفني الطويل، خاصة أنه من قبل الرئيس الفلسطيني الذي يتمتع ببعد نظر، ظهر من خلال اهتمامه بالثقافة والفن، ومن ثم تسلم زكي تذكارًا فلسطينيًا مقدمًا من قبل الرئيس إلى نقابة المهن التمثيلية.